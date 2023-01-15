انت الان تتابع خبر أول ارتفاع كبير وجنوني لأسعار النفط لهذا السبب المفاجئ .. وسعره يتخطى هذا الحاجز لأول مرة منذ شهور! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار النفط ارتفاع كبير بأكثر من دولار للبرميل عند التسوية، في جلسة يوم امس، حيث سجلت أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر مع انخفاض الدولار لأدنى مستوياته في سبعة أشهر، في توقعات ترجح تزايد المؤشرات على تنامي الطلب في الصين؛ أكبر مستورد للنفط في العالم.

حيث ان تسوية العقود الآجلة لخام برنت جاءت مرتفعة 1.25 دولار، أي 1.5 بالمئة، عند 85.28 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للجلسة السابعة على التوالي لتجري تسويتها عند 79.86 دولار للبرميل، بزيادة 1.47 دولار تعادل 1.9 بالمئة.

وقفز برنت 8.6 بالمئة هذا الأسبوع، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 8.4 بالمئة، ليعوّضا معظم خسائر الأسبوع الماضي.

ووفق "رويترز"، هوى مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر بعدما أظهرت بيانات الخميس الماضي تراجع التضخم الشهري في ديسمبر للمرة الأولى في عامين ونصف العام؛ ما أنعش الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

كما أن مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة، وازدياد الحركة المرورية في شوارع البلاد، غذيا أيضاً الآمال في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقب إعادة فتح الصين حدودها وتخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 إثر احتجاجات العام الماضي.