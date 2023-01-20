انت الان تتابع خبر السعودية تعلن عن السجن 5 سنوات وغرامة مالية ضخمة لكل من يرتكب هذه المخالفات من اليوم في السيارات .. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اصدرت النيابة العامة السعودية أنه يمنع تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، منوهة بالعقوبات التي يتعرض لها مرتكب الفعل.

ما هي المنتجات البترولية؟

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حيث ان النيابة العامة اشارت، في بيان لها على صفحتها الرسمية في “تويتر” إلى أن المنتجات البترولية تشمل، الزيت الخام ومشتقاته: وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والإسفلت، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة.

عقوبات العبث بالمنتجات البترولية

حذرت النيابة العامة أن كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو غير مسعر يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، ومصادرة المنتج البترولي، ومضاعفة العقوبة في حال العودة.

وفي وقت سابق، أوضحت النيابة العامة، طبيعة المنتجات المغشوشة وتعريفها، والعقوبات المنصوص عليها في حالات غش المنتجات وموازينها، وفق نظام مكافحة الغش التجاري.

تعريف المنتج المغشوش

وأوردت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على تويتر أن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار، أو غير مطابق للمواصفات