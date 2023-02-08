انت الان تتابع خبر عاجل انهيار كبير في سعر صرف الريال السعودي مع الجنيه المصري وسعر الدولار يتخطى أرقام قياسية لأول مره في التاريخ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خلال الفترة القليلة الماضية شهد الجنية المصري تراجع واضحًا في سعره بالسوق السوداء وفي مقابل بعض العملات العربية والأجنبية على حدًا سواء، وهو ما يفرض على مصر بعض الضغوطات، وذلك قبل اجتماع مجلس صندوق النقد الدولي، ولا تزال البلاد تعاني من مشكلة في عدم توافر العملة الصعبة بالرغم من تحرير صرف العملة المصرية مرتين خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يتم النظر من قبل صندوق النقد لأوضاع مصر وطلبها في الحصول على قرض بـ 3 مليار دولار من أجل تسهيل الأوضاع الخاصة بها.

توقعات سعر الجنيه في السوق السوداء خلال الأيام القادمة​​​​​​

أكد مساعد وزير المالية المصري في نهاية الأسبوع الماضي على أنه من المتوقع موافقة صندوق النقد الدولي على طلب مصر في الحصول على قرض جديد من أجل تسوية أوضاعها المالية، وقد أكد يوم أمس الجمعة على أنه من المتوقع أن يحقق ذلك القرض سعر صرف مرن للجنية في مقابل الدولار، خاصة وأن التجار يتداولون الدولار بسعر يتراوح ما بين 32 جنيه وحتى 33 جنيه، بينما السعر المصرح به هو 24.6 جنيه مصر، وهو ما أكد على أن مصر سوف تقوم بتحرير صرف الجنية قبل اجتماع صندوق النقد.

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يذكر أن قيمة الجنيه المصري قد انخفضت فعليا بنسبة 14% في مقابل الدولار منذ يوم 27 أكتوبر الماضي ومع بداية شهر نوفمبر الماضي، وسمح المركزي لسعر الجنيه الرسمي بالتراجع تدريجيا 0.01 جنيه خلال اليوم الواحد ومن المتوقع أن تكون الفترة الخاصة بزيادة التضخم في مقابل مرونة سعر الصرف سوف تكون قصيرة وهو ما حدث في أعقاب عام 2016.

سعر الدولار في مقابل الجنيه اليوم

من الممكن أن يختلف سعر صرف العملة من بنك إلى آخر بشكل طفيف، وبالنسبة إلى سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري فهو على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر 24.54 جنيه للشراء و24.59 للبيع.

أما بالنسبة إلى سعر الدولار في البنك الأهلي فقد وصل إلى 24.54 للشراء و24.59 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري وصل إلى 24.55 للشراء و24.65 للبيع.

بينما وصل سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 24.59 جنيه للشراء و24.64 للبيع.

39676279 سعر الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري اليوم أما بالنسبة إلى العملات العربية والتي من أهمها الريال السعودي فقد وصل سعرها في البنوك المصرية نحو التالي:

السعر في بنك مصر وصل إلى 6.52 جنيه للشراء و6.54 للبيع.

وفي البنك الأهلي القطري وصل سعر الريال إلى 6.48 جنيه للشراء و6.55 للبيع.

بالنسبة إلى السعر في بنك قناة السويس فقد وصل إلى 6.49 جنيه للشراء ووصل إلى 6.56 جنيه للبيع.

والسعر في البنك الأهلي المصري وصل إلى 6.52 جنيه للشراء و6.54 للبيع.

ماذا يساوي الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي؟

1 جنيه مصري= 0.0405763 USD

كم جنيه مصري مقابل 100 دولار؟

2460 جنيه مصري مقابل 100 دولار.

4 آلاف جنيه مصري كم دولار؟

162.61 USD.

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