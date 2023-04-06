رسميا: وزارة التعليم السعودية تعلن عن أول إجازة للطلاب في رمضان بعد التعديل على التقويم .. تعرف على موعدها ومدتها

انت الان تتابع خبررسميا: وزارة التعليم السعودية تعلن عن أول إجازة للطلاب في رمضان بعد التعديل على التقويم .. تعرف على موعدها ومدتها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بينت وزارة التعليم السعودية عن موعد الاجازة التي سيحصل عليها الطلاب بمختلف المراحل في شهر رمضان، حبب ان الدوام الدراسي للطلاب خلال رمضان سوف ينتهي في ال22 من رمضان وبعدع إجازة العيد.

حيث أن الوزارة حريصة على استكمال الخطة الدراسية لهذا العام، ويكون الطلاب منتظمين في الدراسة دون حدوث أي مشاكل.

ومع التخفيف الذي قدمته لهم خلال شهر رمضان فإنهم الآن بحال أفضل، وبعد أيام بسيطة ستبدأ إجازة الطلاب للعيد، وهذا ما جعل الكثير يتساءل عن متى اجازة الطلاب في رمضان.

متى اجازة الطلاب في رمضان 2023

أعلنت وزارة التعليم بأن الخميس 22 من رمضان الموافق 13 أبريل هو اليوم الأخير لدوام الطلاب خلال شهر رمضان، أي بداية إجازة العيد بالنسبة إليهم بكافة المدن، وهذه الإجازة تكون مستمرة بداية شهر شوال، ويعود الطلاب للمدارس والجامعات طبقاً للخطة الدراسية.