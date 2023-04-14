انت الان تتابع خبر عاجل: الأرصاد السعودية تحذّر من أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول ورياح نشطة وانعدام رؤية في 8 مناطق من المملكة تستمر لهذه الفترة الطويلة .. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تسبب إلى جريان السيول بعدد من مناطق المملكة.

حيث أن هذه الحالة تشمل، أجزاءً من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

أمطار رعدية ورياح نشطة

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة تتحول تدريجياً جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.