انت الان تتابع خبر المركز الوطني للإرصاد يحذر من أمطار غزيرة وسيول وموجة غبار تحد من الرؤية بهذه المناطق السعودية اليوم الأحد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان المركز الوطني للأرصاد المملكة العربية السعودية كشف في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – عن استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

هطول أمطار غزية وجريان سيول

ووضح المركز إلى أن الأمطار قد تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد ستسبب جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، وأجزاء من منطقة حائل.

أمطار رعدية ورياح نشطة

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية، ومنطقة الجوف.

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى أعلى من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج