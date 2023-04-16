انت الان تتابع خبر هام: أرامكو السعودية تعلن عن زيادة كبيرة وغير مسبوقة في أسعار تعبئة أسطوانة الغاز قبل العيد .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شركة أرامكو السعودية اعلنت يوم الاثنين الماضي 10 أبريل عن التحديث الاخير في لأسعار البنزين، حيث أكد الإعلان أنه منذ الزيادة الأخيرة بأسعار الديزل لم يحصل أي تغيير بالأسعار وذلك وفق توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود كي يرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، و الأسعار المعمول بها حاليا سنوضحها لكم بالفقرة القادمة.

أسعار البنزين لشهر أبريل

حسب آخر تحديث لشركة أرامكو السعودية جاءت أسعار البنزين وباقي المواد البترولية كما يلي:

جاء سعر لتر البنزين 91 بقيمة 2.18 ريال سعودي.

بينما جاء سعر لتر البنزين 95 بقيمة 2.33 ريال سعودي.

ثم جاءت أسعار لتر الكيروسين 0.70 ريال سعودي.

وجاء سعر لتر البترول المسال بقيمة 0.75 ريال سعودي.

بينما جاء سعر لتر الديزل 0.75 ريال

حقيقة ارتفاع سعر تعبئة أسطوانة الغاز

بعد تحديثات ارامكو الأخيرة لأسعار المواد البترولية وأسعار البنزين، انتشرت العديد من الأخبار التي تفيد بأن هناك زيادة قادمة بأسعار تعبئة أسطوانات الغاز بالمملكة العربية السعودية بداية من شهر شوال القادم، والحقية أن تلك الأخبار شائعات ولا أساس لها من الصحة، فقد أعلنت شركة التصنيع الأهلية عن ثبات أسعار تعبئة أسطوانات الغاز بالمملكة، وأنه لا تنوي بأي شكل من الأشكال رفع الأسعار. وجاء سعر تعبئة اسطوانه الغاز كما بالفقرة التالية.

سعر تعبئة اسطوانه الغاز بالمملكة

حددت شركة التصنيع الأهلية أسعار تعبئة أسطوانات الغاز بجميع أنحاء المملكة كما يلي:

سعر تعبئة اسطوانه الغاز بدون تكاليف التوصيل 19 ريال سعودي.

أما سعر الأسطوانة شامل الضريبة المضافة والتوصيل 35 ريال سعودي.

بينما سعر تعبئة أسطوانة الغاز الكبيرة بالضريبة والتوصيل 45 ريال.

بينما سعر اسطوانه الغاز الكبيرة بدون توصيل بقيمة 26 ريال.