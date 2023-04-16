انت الان تتابع خبر المرور السعودي يحذر بشدة من مخالفة مرورية جديدة وشائعة في رمضان عقوبتها 2000 ريال .. تعرف عليها قبل فوات الأوان! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هيئة الهلال الأحمر بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور اعلنت عن تطبيق نظام الرصد الآلي وتسجيل المخالفات لجميع من يتسبب في إعاقة سيارات الإسعاف بعدم إفساح الطريق لها، وكذلك لمن يتتبعها، وذلك بدءا من يوم الأحد الماضي.

ونوهت أن الخطوة هادفة إلى المحافظة على الأرواح وتعزيز السلامة المرورية ورفع نسبة التزام قائدي المركبات للمسارات المحددة، حيث يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية

حملة توعوية

يشار إلى أن هذا التطبيق بأتي عقب الحملة التوعوية التي أطلقتها في مطلع فبراير الماضي تحت شعار #افسح_الطريق التي تم نشرها من خلال منصات التواصل الاجتماعي بهدف توعية المجتمع بأهمية التعاون وإفساح الطريق لمركبات الإسعاف للمساعدة في إنقاذ الأرواح باعتبار أن مرورهم أولوية والدقيقة قد تكون سبباً لإنقاذ الروح البشرية.

وحددت الهيئة مخالفات سيتم رصدها آلياً في هذه المرحلة تشمل: إعاقة حركة سيارات الإسعاف، أو تتبع سيارة الإسعاف، علما ان غرامة ارتكاب هذه المخالفة هي 2000 ريال واكدت أن الهدف الرئيسي من ذلك تعاون جميع مرتادي الطرق والإسهام في حفظ الأرواح