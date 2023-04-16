انت الان تتابع خبر أمانة جدة السعودية تصدر قرار صادم بسحب وايقاف جميع تعويضات المنازل التي شملتها اعمال الهدد وإزالة العشوائيات في المدينة لهذا السبب المفاجئ .. تفاصيل! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت “أمانة جدة” في المملكة العربية السعودية بانها سوف تقوم بـ”إعادة دراسة تعويضات جدة“، حيث أن الأمانة العامة لمنطقة جدة عزمت على اتخاذ هذا الإجراء وتنفيذ القرار حسب الأمر السامي للعقارات التي نزعت ملكيتها

“أمانة جدة” تعتزم إعادة دراسة التعويضات المبالغ في تقديرها

وحسب مصدر خاص فان “أمانة جدة” سوف تقوم بإعادة دراسة التعويضات المبالغ في تقديرها، وذلك حيث يتم دراسة التعويضات المُقدمة لأي من العقارات التي تم نزع ملكيتها، وذلك فضلاً كافة المعاملات التي انتهت إجراءاتها وألغيت صكوكها وفقاً للأوامر السامية، وذلك لقيام “أمانة جدة” باسترداد تعويضات جدة المبالغ بها، وأشارت المصادر إلى أن الأمانة سوف تقوم باستشارة “شركة هندسية” لكي تقوم بتقديم الدراسات التفصيلية التي تشمل أي من الاعتمادات التي اعتمد الأمانة العامة لمنطقة جدة تقاريرها، وذلك لتوضيح جميع المعاملات المبالغ في تقديرها.

الأراضي بدون صكوك” وقرار إعادة دراسة تعويضات جدة

وعلى سياق مُتصل أيضاً تم الإشارة إلى أن الأمر السامي قد نص على ضرورة القيام بتشكيل لجنة مُختصة للحصول على التعويضات الخاصة بالعقارات “غير المُستحقة”، وذلك حال كانت المبالغ المُقدمة اعلى من القيمة الفعلية للعقار، وبذلك فإن القرار يشمل: