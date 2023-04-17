انت الان تتابع خبر عاجل: السعودية تعلن رسميا موعد عيد الفطر المبارك لأول مرة قبل تحري الهلال .. تفاصيل! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الخبير الفلكي السعودي الدكتور عبدالله المسند، عن رده بشأن التصريحات المتداولة حول تحديد موعد الفطر المبارك يوم السبت المقبل.

الحساب الفلكي

ونوه قي سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" عندما يكون الشهر مكتملاً (30 يوماً) في ⁧‫تقويم أم القرى‬⁩، فإننا نعلم مسبقاً بوقت دخول الشهر وخروجه 100%، ونجزم أنه فعلاً 30 يوماً، لأن الحساب الفلكي قطعي.

رمضان الحالي

وتابع : عندما يكون الشهر ناقصاً (29 يوماً) في تقويم أم القرى، كما في رمضان الحالي، فلا أحد يعلم على وجه اليقين بأن الشهر فعلاً سيكون 29 يوماً أو 30 يوماً!!، إذ إن الحسابات الفلكية القطعية في تقويم أم القرى والتي تشترط لدخول الشهر حدوث الاقتران وولادة الهلال، وغروبه بُعيد غروب الشمس يوم 29 من الشهر فهذه الشروط لا تعني بالضرورة أن الشهر ناقص، إذ في هذه الحالة (حالة نقصان الشهر) تُفعل عملية الترائي الميدانية، فإن شوهد الهلال فقد تطابق الحساب الفلكي مع الرؤية الشرعية، فيكون الشهر ناقصاً بالمناسبة الهلال موجود في الأفق مساء 29 رمضان وسيمكث نحو 24 دقيقة بعد غروب الشمس وفقاً لأفق مكة)، وإن لم يشاهد بسبب السحب، أو الغبار أو نحو ذلك فإن الشهر يُتمم شرعاً فيكون 30 يوماً.

نتيجة الرؤية

وأكمل: وعليه لا يمكن لأحد أن يجزم 100% أن شهر رمضان 1444هـ سيكون 29 يوماً أو 30 .. حتى الدقائق الأولى من غروب شمس يوم 29 رمضان حيث نتيجة الرؤية الميدانية تكشف لنا موعد يوم العيد.

وقت التجديد

وأضاف : من يصرح بأن رمضان 29 يوماً فهو يتكئ على الحساب الفلكي لا الرؤية الشرعية، وقد يتطابقان كما حدث ذلك مرات عديدة، وقد لا يتطابقان كما حصل أيضاً في مرات عديدة.

واختتم قائلا: يبقى علم تحديد يوم العيد معلقاً بين يوم الجمعة 21 أبريل 2023، ويوم السبت 22 أبريل، حتى وقت غروب الشمس من يوم 29 رمضان 1444 .. هذا والله أعلم.