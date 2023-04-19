انت الان تتابع خبر رسميا: وزارة التعليم السعودية تعلن إجراء تغييرات جديدة في الدوام الدراسي بعد إجازة عيد الفطر .. تعرف عليها لم يسبق لها مثيل! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت وزراة التعليم السعودية عن اجراءها تغييرات الدوام الدراسي في مدارس السعودية وذلك عقب شهر رمضان الذي تم فيه إجراء العديد من التغييرات على الدراسة وآليتها من قبل الوزارة

حيث ان ذلك جاء لتتناسب نسبة الطاقة لدى الطلاب والطالبات في الحصول على المعلومة مع مدة اليوم الدراسي، وبالتأكيد عقب انتهاء إجازة العيد سوف تعود الأوضاع كما كانت قبل رمضان حيث انتهاء الصيام والعودة للدراسة الطبيعية مرة أخرى.

الدوام الدراسي في مدارس السعودية

من المعروف أنه بعد انتهاء إجازة عيد الفطر والتي تعتبر الإجازة الأطول في هذا العام الدراسي 1444، سيتغير شكل الدوام الدراسي في مدارس السعودية وذلك ابتداءً من يوم 6 من شهر شوال الذي يوافق ميلاديًا 26 من شهر أبريل 2023، حيث سيبدأ اليوم الدراسي ابتداءً من 7 صباحًا، وسيتم العمل في مختلف مناطق المملكة باستخدام التوقيت الصيفي.

عودة مدة الحصول الدراسية خمسة وأربعون دقيقة بدلاً من خمسة وثلاثون دقيقة ; كما سيحصل الطلاب والطالبات على راحة خمس دقائق بين كل حصة وأخرى، سترجع الحصة السابعة مرة أخرى، كما سيعود الطابور الصباحي مع انطلاق كل يوم دراسي، سيحصل الطلاب على أكثر من فسحة دراسة كما كان العمل قبل شهر رمضان، ستعود كافة الأنشطة اليومية من جديد.