انت الان تتابع خبر رسميا: السعودية تزف بشرى كبرى بزيادة رواتب الموظفين 50% مع اقتراب عيد الفطر .. تعرف على المهن التي تشملها الزيادة؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان وزارة المالية السعودية المسؤولة عن رواتب الموظفين في القطاع العسكري أو المدني، اصدرت إعلانا هاما بارتفاع الرواتب بنسبة خمسين في المائة لفئة محددة من العاملين

حيث بينت وزارة المالية السعودية عن حقيقة ارتفاع الراتب الشهري للموظفين وذلك بسبب العمل لساعات إضافية، حيث أن الساعة الزائدة ترتفع عن مقياس ساعة العمل الأسبوعية وخاصة في المناسبات والإجازات، كما يحصلون على 50% على الدخل الثابت.

ويشار إلى أن وزارة المالية الرواتب من كل شهر في وقت مخصص وهو اليوم 27 من الشهر الميلادي، كما أنها ترسل الراتب عبر الحساب البنكي لكل شخص سواء في القطاع العسكري أو المدني، ويتم ذلك في يوم الخميس ال27 من أبريل ويوافق هجريًا اليوم السابع من شوال 1444.