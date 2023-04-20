انت الان تتابع خبر عاجل: توجيه هام من السعودية بشأن الجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر .. هل سيتم إيقافها ؟!والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية وجهت دعوة بالاكتفاء بإقامة صلاة العيد في الجوامع وعدم إقامتها في المصليات المكشوفة في الاماكن التي يتوقع فيها هطول الأمطار.

ونوهت الوزارة في تغريدة على حسابها تويتر: نظرًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة في يوم عيد الفطر لهذا العام 1444هـ؛ فقد وجهت وزارة الشؤون الإسلامية فروعها في مناطق المملكة بمتابعة ما يصدر عن المركز من توقعات، والاكتفاء بإقامة صلاة العيد في الجوامع وعدم إقامتها في المصليات المكشوفة في المدن والمحافظات التي يتوقع فيها هطول الأمطار بإذن الله.