تحذير خطير في سلطنة عمان من أمطار غزيرة وسيول وانعدام الرؤية ستصيب جميع هذه المناطق .. تعرفوا عليها فورا!

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رياض - احمد صلاح - بينت الإدارة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأحد 23 أبريل 2023 أن الطقس سوف يكون صحو إلى غائم جزئيا مع استمرارية تدفق السحب على أغلب المحافظات واحتمال تشكل السحب وهطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح هابطة نشطة أحياناً وتساقط لحبات البرد على محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وعلى جبال الحجر والمناطق المجاورة لها.

كما اشارت إلى فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على محافظة جنوب الشرقية وسواحل بحر عمان، وتصاعد الغبار والاتربة نتيجة فعل حركة الرياح النشطة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

الرياح:

تهب على معظم المحافظات رياح جنوبية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تكون نشطة سواحل بحر العرب، تكون شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى متغيرة الاتجاه ليلا على سواحل بحر عمان .

البحر :

متوسط الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له مترا ونصف المتر إلى مترين وربع المتر، وهادئ الموج على بقية السواحل ويصل أقصى ارتفاع له مترا وربع المتر.

التنبيهات:

ـ انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب وتصاعد الغبار وهطول الأمطار.

هبوب رياح هابطة نشطة عند هطول الأمطار.

الرؤية الأفقية: جيدة وتنخفض في مناطق تشكل الضباب وتصاعد الغبار وهطول الأمطار

من جانب آخر تلقت إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ⁧‫جنوب الشرقية‬⁩ عصر اليوم عدة بلاغات حول حدوث الإعصار القمعي بمنطقة قريح حيث نتج عنه إصابة امرأة، وأضرار في بعض الممتلكات.

حيث ان الإعصار القمعي هو عاصفة هوائية عنيفة تتميز بغيمة مخروطية دوارة وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار حول التورناِدو.