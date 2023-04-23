انت الان تتابع خبر السعودية تصدر قرارات جديدة تقصم ظهر الوافدين .. هذه المهن ممنوع للوافدين العمل بها بعد اليوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزارة الموارد البشرية في المملكة اعلنت قبل ايام عن العميد من القرارًات بتوطين الأنشطة والمهن في ظل سعيها لتوفير فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.

حيث ان القرار شمل توطين مهن إدارة المشاريع، مهن (مدير إدارة المشاريع – أخصائي إدارة المشاريع)، والمشتريات، والمبيعات، ومنافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن، وأنشطة التزيين والخياطة النسائية.اقرأ أيضاالمرحلة الأولى: توطين نسبة 35%من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة.

المرحلة الثانية: توطين نسبة 40 %من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة.

ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها ثلاث عاملين فأكثر من العاملين في مهن إدارة المشاريع، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 6 آلاف ريال.