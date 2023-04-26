انت الان تتابع خبر عاجل : حقيقة عودة بدل غلاء المعيشة للمواطنين بالسعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بحسم الجدل حول صرف بدل غلاء المعيشة لكافة الموظفين والمتقاعدين من العمل، ففي الآونة الأخيرة قد تم إصدار الكثير من الأوامر الملكية وتزداد الكثير من التساؤلات حول صرف بدل غلاء المعيشة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كل ما يخص بدل غلاء المعيشة.

حقيقة صرف بدل غلاء المعيشة هذا الشهر 1444

انتشرت الكثير من الأنباء حول صرف بدل غلاء المعيشة لكافة الموظفين والمتقاعدين وذلك قبل اليوم الوطني السعودية ولكن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحسم ذلك الجدل ونفي ذلك الخبر بشكل نهائي كما أنه أعلن عن أن بدل غلاء المعيشة قد توقف منذ عام 2020 وذلك بناء على أمر ملكي قد تم إصداره من ملك الحرمين الشريفين ولم يتم صرفها منذ ذلك اليوم، مع العلم أنه لم يتم اصدار حتى الآن قرار بصرف تلك المساعدة وكل ما ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.

سبب توقف بدل غلاء المعيشة

هناك الكثير من الأسباب التي يترتب عليها إيقاف بدل غلاء المعيشة ولم يتم صرفه حتى الآن وقد تم توقف صرف ذلك تلك المساعدة منذ عام 2020 وذلك نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية بعد انتشار ازمة كورونا والتي قد أثر ذلك على الوضع الاقتصادي العالمي وليس السعودي فقط، فقامت المملكة العربية السعودية بإيقاف تلك المساعدة من أجل أن تستعيد وضعها الاقتصادي بعد انتشار أزمة كورونا.

ما هو بدل غلاء المعيشة؟

يعتبر بدل غلاء المعيشة من إحدى المساعدات المالية التي قد تم تقديمها إلى أبناء المملكة العربية السعودية بناء على أمر ملكي قد تم إصداره من قبل ولي العهد بالمملكة العربية السعودية مع العلم أن تلك المساعدة تقدم مرة واحدة كل عام ويتم الحصول عليها بعد استيفاء الكثير من الشروط التي من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية كما يجب ألا يكون له أي سجل تجاري أو عقاري، كما يلزم ألا يزيد راتب الأعزب عن 3000 آلاف ريال سعودي بينما المتزوج لا يزيد راتبه عن 8600.