انت الان تتابع خبر السعودية تتيح لأول مرة خدمة تحويل الزيارة إلى إقامة عبر منصة أبشر لهذه الفئات الجديدة .. تعرف عليها بالتفصيل! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الإدارة العامة للجوازات السعودية كشفت عن سؤال كيف بالإمكان تحويل الزيارة الى اقامة في السعودية؟، حيث بينت أن بحسب الأنظمة المعمول بها في السعودية، لا يمكن تحويل الزيارة إلى إقامة في المملكة.

حيث أن من يزور المملكة يجب أن يغادرها قبل انتهاء التأشيرة كي لا يتم تغريمه 1000 ريال سعودي، مع العلم أنه غير متاح للأجانب مغادرة البلد في شهرين بعد انتهاء التأشيرة، وسوف نعرض لكم في السطور التالية كل مايتعلق بهذا الأمر بالتفصيل.

تحويل الزيارة الى اقامة

ولتحويل الزيارة إلى إقامة؛ فذلك يتم أثناء تواجدك داخل السعودية، فيمكن تحويلها وفقاً لعدة إجراءات، وذلك من دون الخروج ورفع حالة التخريج، كما أنه في الوقت الحالي يشترط حصول الزوج علي لقاح كورونا وإثباته داخل تطبيق توكلنا وصحتي كشرط للتحويل، كما يمكن بعد موافقة الكفيل والموافقة على تحويل الإقامة أن تحصل الزوجة علي جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة أثناء الزيارة.

شروط التحويل إلى هوية مقيم بالمملكة

وفي هذا الصدد، قامت الجوازات بتوفير خاصية عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلالها يمكن تحويل تأشيرة الزيارة للأطفال تحت عمر 18 عام إلى إقامة تحت إسم “هوية مقيم”، وذلك بالنسبة للعامل المقيم نظاميا بالمملكة السعودية، ولكن بشرط أن يكون الوالدان حاملان للإقامة النظامية والسارية على أرض المملكة.

الأوراق المطلوبة من الزوجة لإصدار الإقامة

ولتحويل أوراق الزوجة من الزيارة إلى الإقامة بالمملكة، يجب تقديم عدة أوراق من أجل الحصول على الموافقة، وتتمثل هذه الأوراق في الآتي: