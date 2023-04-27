انت الان تتابع خبر تحذير شديد اللهجة من المرور السعودي لجميع قائدي المركبات من هذه المخالفة الجديدة .. ستكلفك غرامة مالية كبيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اصدرت الإدارة العامة للمرور في المملكة السعودية تنويه هام لجميع قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء عملية القيادة على الطرقات بجانب المركبات والشاحنات الثقيلة.

حيث ان ذلك يأتي لأجل المحافظة على أرواحهم وأرواح قائدي المركبات والمسافرين على الطرقات في الفترة القادمة، و ناشدت الكل بضرورة اتباع التعليمات

كما أكدت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أنه يجب اتباع عدد من التعليمات الهامة عند المرور بجانب المركبات الثقيلة، حيث أكدت أولها على ترك مسافة كافية بينه وبين الشانات الكبيرة.

تجاوز الشاحنات الكبيرة

وأضاف المرور انه يجب على قائد المركبة ترك مسافة جانبيه كافية عند تجاوز الشاحنة الكبيرة، وضرورة التأكد من إمكانية التجاوز بدون أي خطر، من أجل المحافظة على سلامته وحياة المتواجدين معه بالمركبة.

وأخيراً شددت إدارة المرور على ضرورة استخدام إشارات التنبيه عند تجاوز المركبة، وذلك من أجل تنبيه السيارات القادمة في الخلف وتنبيه قائد الشاحنة الكبيرة بانه سوف يتجاوز المركبة من أجل إفصاح المجال