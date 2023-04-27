انت الان تتابع خبر عاجل: السعودية تعلن عن تخفيض رسوم الزيارة العائلية الى 300 ريال لهذه الفئات .. تفاصيل غير متوقعة!والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سوف نوضح ما هي تأشيرة الزيارة العائلية، والتي تعتبر تأشيرة مقدمة من وزارة الخارجية السعودية وبالإمكان ان تحصل عليها الكترونيا

وفي حرص من المملكة على توفير وتأكيد تلك الخدمة لأجل أن يتمكن المواطنين والمقيمين بالمملكة استقدام عوائلهم من خارج السعودية بشروط عديدة سوف نعرض لكم اهمها في السطور الآتية

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا ينص على تخفيض الرسوم الخاصة بالزيارة العائلية لكل الجنسيات الوافدة إلى أرضها لتصبح التأشيرة قيمتها 300 ريال، حيث كان في النظام القديم تصل قيمة التأشيرة إلى 8000 ريال في بعض الأحيان للحصول على تأشيرة مدتها عامين.

شروط تأشيرة الزيارة العائلية

بعد أن وضحنا حقيقة تخفيض رسوم الزيارة العائلية الى 300 ريال وكنا قد ذكرنا أن تلك التأشيرة لها مجموعة من الشروط يجب أن تتحقق حتى يتم الحصول عليها، من المهم أن نبرز تلك الشروط والتي تتمثل فيما يلي:

ملء النموذج الإلكتروني بموقع خدمات التأشيرات الإلكترونية التابع لوزارة الخارجية السعودية.

مصادقة الطلب من الغرفة التجارية أو من جهة العمل.

ختم طلب الزيارة.

إضافة البيانات المطلوبة باللغة العربية عدا الأسماء يتم كتباتها كما هي بجواز السفر.

توفير إقامة سارية المفعول للمقيمين.

يجب أن يكون الزائر من أقارب الدرجة الأولى.

يلزم أن يكون طلب التأشيرة مقيمًا وليس مرافقًا.

أن تكون التأشيرة للأقارب من الدرجة الأولى فقط.

الموافقة على الحجر الصحي ويُستثنى من ذلك الفئات المُعفاة.