انت الان تتابع خبر عاجل: السعودية تصدر قرار مفاجئ وصادم يتعلق بالتابعين .. تفاصيل! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ​​​في ظل توسع خدمات ومزايا المملكة العربية السعودية التي تقدمها للمواطنين والوافدين ، فقد اعلنت قبل ايام عم كيفية اصدار تأشيرة الخروج النهائي للتابعين.

ونوهت المديرية العامة للجوازات، إن هذه الخدمة الإلكترونية توفرها على منصة أبشر، والتي تمكن أفراد الأسرة من إصدار تأشيرة خروج نهائي لأحد التابعين.

الخطوات

1 – اختر “المواطنين” من القائمة الرئيسية ثم سجل الدخول إلى أبشر.

2 – اذهب إلى خدمات التابعين من قائمة الخدمات الإلكترونية.

3 – اضغط على أيقونة الاستعلامات واختر خدمة التأشيرات.

4 – أدخل البيانات المطلوبة.

5 – اختر الشخص الذي ترغب بعمل تأشيرة خروج نهائي له.

6 – اضغط على أيقونة “إصدار تأشيرة خروج نهائي”.

المتطلبات

1 – سداد جميع المخالفات المرورية على الفرد المراد الإصدار له أو العامل وصاحب العمل.

2 – وجود الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل الأراضي السعودية عند إصدار التأشيرة.

3 – أن تكون صلاحية جواز سفر الفرد المراد إصدار التأشيرة له 90 يوما فأكثر للخروج والعودة.

4 – سريان صلاحية الإقامة للفرد المراد إصدار التأشيرة له.

5 – وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له “للذكور والإناث من 15 عاما وأكبر”.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 992″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.