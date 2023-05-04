انت الان تتابع خبر موعد مباراة أوراوا ضد الهلال السعودي .. نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان أنظار عشاق ومحبي كرة القدم السعودية والاسيوية تترقب موعد اللقاء على ملعب سايتاما 2022 باليابان بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني وذلك في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث ستقام ظهر يوم السبت السادس من شهر مايو الجاري.

حيث ان فريق الهلال السعودي يسعى إلى العودة من اليابان والتوجه ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويدخل الفريق وعينه على تحقيق اللقب، والذي سوف يؤهله إلى بطولة كأس العالم للأندية القادمة، والتي من قررت أن تقام هذه المرة في السعودية.

مباراة أوراوا ضد الهلال

وسيفتقد فريق الهلال إلى خدمات لاعبه سلمان الفرج في المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا، حيث حصل اللاعب على الكارت الأحمر في مباراة الذهاب التي كانت قد أقيمت في ملعب الملك فهد الدولي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويحتاج الهلال إلى التعادل الإيجابي بأكثر من هدف لمثله من أجل أن يتمكن من التتويج باللقب، أو تحقيق الفوز بأي نتيجة على فريق وراوا ريد دياموندز الياباني من أجل أن تحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

فيما يكفي فريق وراوا ريد دياموندز الياباني الخروج من المباراة بنتيجة التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التتويج بكأس دوري أبطال آسيا 2023.

موعد مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC قد أعلن عن إقامة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2023 بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في إياب المرحلة النهائية من البطولة الآسيوية للأندية الأبطال مساء يوم السبت السادس من شهر مايو الجاري، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ظهراً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني

هذا وستقوم العديد من القنوات الرياضية بنقل أحداث مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2023 مساء يوم السبت، حيث ستقوم شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية بنقل أحداث المباراة عبر شاشة SSC 1HD، كما ستكون المباراة منقولة عبر قناة الكأس الرياضية التاسعة، بالإضافة إلى أن المباراة ستكون منقولة عبر قناة bein SPORTS AFC.