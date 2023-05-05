السعودية تصدر قرار هام بعزمها ترحيل 9 ألف مقيم خلال الأيام القادمة ... وتكشف عن الجنسيات المستهدفة ؟

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رياض - احمد صلاح - إن الحملات الميدانية المشتركة الخاصة لمتابعة وضبط جميع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مختلف مناطق المملكة اسفرت عن نتائج التالية وذلك من الفترة 24/ 8/ 1444 هـ الموافق 16/ 3/ 2023 م حتى 30/ 8/ 1444هـ الموافق 22/ 3/ 2023 م، وهي كالتالي:

ان إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1132) شخصًا، (45%) منهم يمنيو الجنسية، و(52%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (68) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

18 خائنًا للوطن

ثانيا: تم ضبط (18) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

ثالثا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (15782) وافداً مخالفًا، منهم (13415) رجلاً، و(2367) امرأة.

رابعا: تمت إحالة (7722) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1933) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (12765) مخالفًا.

تحذير الداخلي

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.