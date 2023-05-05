انت الان تتابع خبر السعودية تعلن عن إضافة احياء جديدة ستشملها أعمال الهدد وإزالة العشوائيات في جدة .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من المواطنين يتساءلون هل الحي الحرازات عليه ازالة ولذلك الأمانة العامة بجدة ردت بالإجابة عن هذا السؤال، حيث صدرت بعض القرارات من الأمانة بإزالة عدد من المباني التي توجد في الأحياء العشوائية والمناطق السكنية إلى جانب المناطق السياحية.

حيث ان كان حي الحرازات ضمن قائمة المناطق العشوائية المزالة فإن تلك الأحياء تكون مشكلة حقيقية تواجه العديد من الدول، ولذلك تسعى السعودية إلى إزالة تلك الأحياء لتحسين حياة المواطنين.

ويتم هذا الأمر عبر إزالة المناطق العشوائية وإستبدالها بأماكن أكثر ملائمة بها كافة الخدمات الصحية والمستلزمات

هل حي الحرازات عليه ازالة؟

إن الأمانة العامة في جدة تجيب على هذا السؤال بالنفي حي الحرازات لا يكون عليه إزالة، وأكدت الأمانة أنه ليس ضمن الأحياء العشوائية الموجودة في قائمة الإزالة بمدينة جدة، والجدير بالذكر إزالة تعديلات كثيرة على أراضي حكومية في الحرازات مساحتها تصل إلى 8.6 مليون متر مربع.

وقد جاء قرار إزالة العشوائيات ضمن الخطة التي وضعتها الأمانة العامة في جدة لتطوير المناطق الخاصة بها وإعادة تنظيمها مرة أخرى، بما يكون متوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 لجعل مدينة جدة أفضل الأماكن لإستقبال السياح في مختلف الأنحاء في العالم.

خريطة إزالة الأحياء العشوائية في جدة

تكون هناك أحياء عشوائية كثيرة في جدة وضعها ضمن قائمة الإزالة ثم إعادة تشكيلها مرة أخرى، وتتمثل الأحياء في: