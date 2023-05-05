انت الان تتابع خبر ارتفاع جنوني وخيالي لأسعار الحديد والأسمنت لهذا السبب المفاجئ .. تعرف على الأسعار الجديدة بعد الزيادة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار خام البيليت ارتفاعا عالميا ضخما قدر 125 دولارا للطن حيث ان هذا الامر انعكس على أسعار الحديد محليا في الأسواق..

وارتفعت أسعار الأسمنت الأسود مؤخرا ما بين 50 إلى 100 جنيها فى الطن، وعاد الانخفاض سيد الموقف، حيث تراجعت تراجعا يتراوح ما بين 20 و50 جنيها، وعاود الارتفاع مجددا ما بين 30 و50 جنيها في الطن.

صعدت أسعار الأسمنت المقاوم صعودا يتراوح ما بين 40 و130 جنيها فى الطنن ثم انخفضت مرة أخرى انخفاضا يتراوح ما بين 15 و40 جنيها في الطن، وعاد الارتفاع مرة أخرى ما بين 50 و75 جنيها في الطن، واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض، إضافة إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، كما استقرت أيضا أسعار الجبس مؤخرا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل.

نستعرض لكم أسعار مواد البناء فى الأسواق.

1 - وصل سعر طن حديد عطية إلى 39 ألفا و500 جنيه.

2 - سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 40 ألفا و200 جنيه.

3 - سجل طن حديد سرحان 39 ألفا و500 جنيه.

4 - وصل سعر طن حديد العشري إلى 39 ألفا و500 جنيه.

5 - بلغ سعر طن حديد بيانكو 39 ألف جنيه

6 - سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1960 جنيها.

7 - وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1940 جنيها.

8 - سجل طن أسمنت أسمنت المخصوص 1960 جنيها.

9 - وصل سعر طن أسمنت سيناء إلى 1870 جنيها.

10 - سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2000 جنيه.

11 - وصل سعر طن أسمنت السهم إلى 1780 جنيها.

12 - سجل جبس الدولية 710 جنيهات للطن.

13 - وصل طن جبس المعمار إلى 690 جنيها.

14 - سعر طن جبس العامرية وصل إلى 650 جنيها.

15 - سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3300 جنيه للطن.

16 - سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3150 جنيها.

17 - وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3200 جنيه.

18 - أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2020 جنيها.

19 - سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2000 جنيه.

20 - سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2030 جنيها.

21 - وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2000 جنيه.

22 - سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1420 جنيها.. والواحة المخلوط وصل إلى 1430 جنيها.