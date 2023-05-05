انت الان تتابع خبر عاجل| تحذير خطير من الأرصاد السعودية المدني لجميع سكان هذه المناطق في المملكة من اليوم وحتى الثلاثاء .. خذوا الحيطة والحذر من هذه التقلبات الجوية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الدفاع المدني في السعودية أصدر اليوم تحذيراً لكافة سكان المملكة، حول وجود تقلبات جوية حادة سوف تبدأ من يومنا هذا الجمعة إلى يوم الثلاثاء المقبل.

ونوه الدفاع المدني إلى أن هذه التقلبات سوف تشمل اغلب مناطق المملكة العربية السعودية، ودعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

بيان عاجل من الدفاع المدني السعودي

ووفق بيان الدفاع المدني الصادر قبل قليل فإن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة، وستؤدي هذه الأمطار إلى جريان السيول، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والغبار، وسوف تشمل هذه الحالة كل من الطائف وأضم والخرمة وميسان ونجران وعسير وجازان والباحة.

كما سنشط الرياح الهابطة المثيرة للغبار والأتربة على منطقة الرياض، وسيصاحب هذه الرياح أمطار متوسطة، وتشمل كل من السليل ووادي الدواسر والزلفي والمجمعة والغاط وشقراء وغيرهم، وسيمتد تأثير هذه الحالة إلى الشرقية والقصيم، وأغلب مناطق المملكة.

وأضاف الدفاع المدني السعودي أنه يجب الإبتعاد عن مخرات السيول والمستنقعات المائية والسدود والأودية، كما حذر من السباحة فيها، لأنها أماكن تشكل خطورة على المواطنين، كما شدد على ضرورة الإلتزام بهذه التعليمات، ومتابعة آخر المستجدات أولاً بأول.