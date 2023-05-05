انت الان تتابع خبر عاجل: حساب المواطن في السعودية يكشف موعد صرف الدفعة 66 شهر مايو 2023 .. ومفاجأة بشأن مبلغ الزيادة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منذ قليل اعلن برنامج حساب المواطن السعودية عن موعد صرف الدفعة 66 شهر مايو 2023، وذلك في ردها على أحد المتابعين له على حساب خدمة المستفيدين على الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وياتي لأجل تخفيف العبء عن جميع المواطنين المستفيدين في هذه الفترة وإخبارهم بموعد الحصول على الدعم

أشار حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج رداً على استفسار أحد المواطنين بخصوص موعد صرف دعم شهر مايو، أنه سوف يتم صرف الدفعة يوم الأربعاء القادم الموافق 10 مايو الجاري 2023 بدون زيادة

وأوضح خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب الموطن أن موعد صرف الدفعة الـ66 مايو 2023، سيكون في الموعد المحدد الذي تم تحديده قبل ذلك وهو اليوم العاشر من كل شهر، مؤكداً للجميع أنه يتم الصرف بشكل دوري في اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

وأضاف البرنامج أنه يتم تقديم أو تأجيل الصرف عن اليوم العاشر الميلادي، في حالة مصادفة اليوم العاشر الميلادي عطلة نهاية الأسبوع، أو منح المواطنين إجازة رسمية، مؤكداً أنه سوف يتم الصرف يوم الأربعاء القادم الموافق 10 مايو.