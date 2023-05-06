انت الان تتابع خبر موجة غضب عارمة في السعودية بعد قيام مطعم شهير بهذا التصرف الصادم تجاه النساء المحجبات .. لن تصدقوا ما حصل؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عمت حالة من الغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة عقب قيام أحد المطاعم الشهيرة في جدة دخول النساء بالحجاب، وتصدر هشتاج مطعم_باجاتيل_يخالف_الدين قائمة الأكثر تداولا في السعودية خلال الساعات الماضية.

ونوه ناشطون على مواقع التواصل بأن مطعم باجاتيل الفرنسي في جدة منع دخول الفتيات المحجبات، حيث منع دخول النساء وكذاك الرجال بالعباية أو البشت أو الثوب السعودي التقليدي، كما منع المسلمين من ممارسة الشعائر داخل المطعم كالصلاة.

وأثارت قرارات المطعم التعسفية غضبا واسعا في السعودية ودشن ناشطون هشتاج مطعم_باجاتيل_يخالف_الدين طالبوا فيه الجهات المسؤولة بإغلاق المطعم الفرنسي بعد فرضه شروط تخالف التعاليم الدينية والعادات والتقاليد المعمول بها في المملكة.

وفي هذا السياق كتبت “أشجان”: “مطعم_باجاتيل_يخالف_الدين الي عنده غيره على دينه مستحيل يرضى بالمطعم وقوانينه هذي ! غير انهم مانعين العبايات سامحين بملابس السباحه ووو .. بلاد مسلمه مايليق فيها !”

أما فهد الغفيلي فتساءل غاضبا “هل وصل الحال في المملكة إلى حد منع من يرتدين العباءة العربية واللبس المحتشم من دخول المطعم؟! ما يحدث لا يُمكن تصديقه!!! مطعم_باجاتيل_يخالف_الدين”.

فيما قال “فيصل”: “لو عمل سعودي مطعم في فرنسا وقال ممنوع الدخول للشواذ قسم بالله لتقوم الدنيا والاعلام مايسكت ويصورك انك ضد الحريات وانك تشجع على العنف والتطرف”.

فيما قال “فيصل”: “لو عمل سعودي مطعم في فرنسا وقال ممنوع الدخول للشواذ قسم بالله لتقوم الدنيا والاعلام مايسكت ويصورك انك ضد الحريات وانك تشجع على العنف والتطرف”.

وأضاف “المفروض اليوم يتم اقفال المطعم ويتم الاعتذار للشعب السعودي من قبل صاحب المطعم وطرد هذول المنحلين طفح الكيل.. مطعم_باجاتيل_يخالف_الدين”.

أما احمد فقال “ضروره إقفال منتجع انديجو بالكامل بالي فيه لأن هاذي شروط الدخول فيه!!! و بالنسبه للي يقولون اذا ما عاجبك لاتروح له لا ياحبيبي هو الي يروح و لا يفتح بديرتنا هاذي عقيدتنا و ديننا و عاداتنا و تقاليدنا الي يبي هلا و سهلا و الي ما يبي الخلا لاي دوله تعجبه. مطعم_باجاتيل_يخالف_الدين”.

فيما علق بندر قائلا: “جرأه ووقاحه لأبعد الحدود ولا هو غريب على فرنسا أوطى وأقذر دولة على مر التاريخ ، جدة مليانه مطاعم راقيه تحترم الزي السعودي وتقدّر الحجاب وبالنهاية انا داخل مطعم مو داخل بار ، مطعم_باجاتيل_يخالف_الدين”.

ومطعم باجاتيل جده هو مطعم فرنسي يقدم الوجبات السريعة والمشروبات كسائر المطاعم المنتشرة في السعودية ، حيث يعتبر من أبرز الواجهات السياحية المعروفة في المدينة الساحلية ويزوره يوميا المئات من السعوديين والوافدين والأجانب على مدار الساعة ومن مختلف الجنسيات.