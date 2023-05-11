عاجل: أمر ملكي في السعودية بتمديد تأشيرات الوافدين من هذه الفئات مجانا .. هل أنت منهم؟

وبينت أنه تم إطلاق خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” على منصة وزارة الداخلية “أبشر أفراد”، للراغبين من المواطنين والمقيمين في استضافتهم.

استضافة المعتمرين

وتتيح الاستضافة للمعتمرين من قبل ذويهم أو معارفهم من المقيمين في المملكة أو المواطنين تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة “عائلية أو شخصية” بحسب الشروط المعلنة في منصة أبشر.

كما يمكن تعديل اسم المستضيف في سجل المعتمرين، وإعفائهم من الرسوم المالية للمرة الأولى، وذلك للذين تتعذر مغادرتهم في الوقت الراهن.

طريقة التقديم

وأشارت “الجوازات” إلى أنه على الراغبين في الاستفادة من الخدمة :