انت الان تتابع خبر الأرصاد السعودية يحذر .. أمطار غزيرة ورياح شديدة وبرد على مكة و4 مناطق أخرى تبدأ من هذا الموعد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المركز الوطني للأرصاد في السعودية توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن سماء غائمة جزئيًا مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

سماء غائمة وشبه انعدام في الرؤية على 4 مناطق

وبين المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

أمطار ورياح وبرد على 5 مناطق

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، والشرقية