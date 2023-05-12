انت الان تتابع خبر تنبيه عاجل من حساب المواطن في السعودية حول قيمة دعم الشهور المقبلة .. هل هناك زيادة جديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حساب المواطن في السعودية كشف عن معايير استحقاق وصرف الدعم للمستفيدين من البرنامج.

وبينت “خدمة المستفيدين” في حسابها على “تويتر”: يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار “دخل الاسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا ).

الدعم الإضافي

وفي إفادة سابقة، أصدر حساب المواطن، توضيحًا مهمًا بشأن استحقاق الدعم الإضافي.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا كانت الحاسبة التقديري تعطي المستحق له مع الدعم أم بدونه؟

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “في حال تم استخدام الحاسبة التقديرية وإدخال البيانات بشكل صحيح سيظهر مبلغ الدعم المستحق شاملاً مبلغ الدعم الاضافي”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا ).