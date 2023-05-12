انت الان تتابع خبر عاجل: وزارة التعليم السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن تعديل موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث إلى هذا الموعد القريب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزارة التعليم السعودية وضحت عن حقيقة تعديل موعد الاختبارات النهائية عن الموعد المحدد لها، والذي حددته في يوم 18 من شهر يونيو 2023 حيث ان الموعد مقرر في التقويم الدراسي لهذه السنة 1444.

حيث تداول عدد من الاشخاص عن ان هناك نية للوزارة بتأجيل هذه الاختبارات أو تأخيرها؟، هذا ما سوف نعرفكم على إجابته في سطور اليوم

حقيقة تعديل موعد الاختبارات النهائية

بينت وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الرسمي المتاح على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة فيس بوك وتويتر وأنستجرام وكذلك المواقع البحثية عن حقيقة تعديل موعد الاختبارات النهائية 1444، وأجابت بأنه لم يتم تأجيل الموعد مؤكدةً بأنه سيتم إجراء الاختبارات النهائية في موعدها المحدد وهو 18 من شهر يونيو القادم 2023، ونريد التذكير بأنه لم يتبق سوى 5 أسابيع على انتهاء هذا العام الدراسي 1444.

فالأسبوع التاسع سيحصل الطلاب فيه على 5 أيام دراسة فقط بينما بالأسبوع العاشر سيحصل الطلاب فيه على 5 أيام فقط، بينما الأسبوع الحادي عشر سيحصل الطلاب فيه على 3 أيم دراسة فقط، وفي الأسبوع الثاني عشر فإن الطلاب سيحصلون على 5 أيام دراسية فقط، وفي الأسبوع الأخير سيتم إجراء الاختبارات النهائية والتي سيأخذ فيها الطلاب على 5 أيام.

تصريحات هامة من وزارة التعليم

وبعد التعرف على حقيقة تعديل موعد الاختبارات النهائية 1444، فنود التنويه بأن وزارة التعليم قد أقرت بمجموعة من التعديلات سيتم اتباعها في العام الدراسي القادم 1445، إضافة مناهج إدارة الفعاليات وتخطيط الحملات التسويقية في الثانوية بالمستقبل القريب، وسيتم تطوير المناهج الخاصة بالدراسات الإسلامية، وسيتم إضافة تدريس المانجا لكلا المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وذلك لإنتاج القصص لمصورة للطلاب والطلاب، ومن ضمن التطورات التي ستحدث؛ تحديث ورقمنة جميع المراحل الدراسية، كما سيتم إتاحة رياضة اليوغا في الجامعات السعودية وإتاحة مفاهيم ومقاصد لحقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وإضافة التربية المسرحية للمقررات الدراسية وكذلك لغة الإشارة، ونريد التنويه بأن الفصل الدراسي الثالث لن يتم اعتماده في جميع الجامعات العام القادم 1445 فهناك جامعات ومعاهد ستعتمد فصلين دراسيين وذلك بعد إجراءات الكثير من الدراسات من قبل الجهات المختصة.