انت الان تتابع خبر وزارة التعليم في السعودية تصدر قرار هام بتقديم الإجازة الصيفية إلى هذا الموعد القريب .. هل هناك تغيير في الاختبارات النهائية؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع قرب انتهاء الفصل الدراسي 1444 الثالث فإن العديد من الطلاب والطالبات يتساءلون عن موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث عقب أن تم تداول بعض الأخبار حول تأجيل موعد الاختبارات.

إلا أن جميع هذه الأخبار لا صحة لها حتى الآن، وذلك لأن وزارة التعليم لم تقم بالإعلان عن تغيير في خطة التقويم الدراسي لهذا العام 1444 ككا أكدت على عدم وجود تغيير في مواعيد الاختبارات النهائية.

حيث أن الاختبارات التحريرية والعملية سوف تقام في المدارس كما حدث في الترم الأول والترم الثاني ولن تكون إلكترونيا

ماهو موعد الإجازة الصيفية للعام الدراسي 1444

من المقرر أن يكون آخر موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث مع نهاية دوام يوم الخميس 4 ذو الحجة 1444 الموافق 22 يونيو 2023 م، وستبدأ معها إجازة نهاية العام الدراسي، وسيتم الإعلان عن نتائج الطلاب عبر نظام نور بعد الانتهاء من الاختبارات.

موعد الإجازة المطولة القادمة للفصل الدراسي الثالث

حصل الطلاب على إجازة مطولة بمناسبة عيد الفطر المبارك لمدة 12 يوم وتعد هذه أطول إجازة مطولة حصل عليها الطلاب خلال العام الدراسي، ومن المقرر أن تبدأ أخر إجازة مطولة لهذا العام يومي الأحد والاثنين 8/9 من ذو القعدة 1444 الموافق 28/29 مايو 2023