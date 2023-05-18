انت الان تتابع خبر هام: تحذير عاجل من الأرصاد السعودية من أمطار غزيرة وسيول جارفة هي الأقوى مع انعدام الرؤية في هذه المناطق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المركز الوطني للأرصاد في السعودية توقع اليوم في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن هناك فرص مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسبب جريان سيول كبيرة.

أمطار غزيرة وسيول على 8 مناطق

وبين المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويكون ذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، والشرقية.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 4 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وتكون على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط.

وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج