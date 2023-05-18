انت الان تتابع خبر تحذير عاجل وهام من الأرصاد في سلطنة عمان بشأن أمر وحدث مخيف .. هذا ما سيحصل في هذه المناطق في الساعات القادمة! (تفاصيل)والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هيئة الأرصاد الجوية في سلطنة عمان أعلنت على حسابها الرسمي في التواصل الاجتماعي تويتر عن حالة الطقس المتوقعه خلال الفترة 19/ الى 21 مايو ٢٠٢٣.

حيث اشارت إلى وجود نشاط التكونات المحلية و فرص هطول أمطار متفرقة رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة ( على جبال الحجر الشرقي والغربي) والمناطق المجاورة لها.

كما ان هناك فرص تدفق السحب على المناطق الساحلية والجبلية لمحافظة ظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة مع تصاعد الغبار والأتربة بفعل حركة الرياح النشطة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.