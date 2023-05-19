السعودية تفرض اجراءات جديدة لتجديد الزيارة العائلية عبر أبشر .. هل هناك زيادة في الرسوم؟

أما النوع الثاني فهي تأشيرة الدخول المتعدد والتي تستمر 90 يومًا، وبالامكان تمديد هذا النوع، لذلك في المقال التالي سنعرض لكم طريقة تمديد التأشيرة السعودية لزيارة عائلية ومن يُسمح له بالزيارة.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية والاشخاص المسموح لهم

يمكن الآن تمديد تأشيرة زيارة الأسرة السعودية إلكترونيًا من خلال منصة أبشر الرقمية السعودية. من أجل تمديد التأشيرة، اتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر. بعد ذلك، انتقل إلى خدمات التوظيف وتحدد الخدمات. بعد ذلك يتم اختيار الخدمة لأفراد الأسرة ثم خدمة تمديد تأشيرة الزيارة. أخيرًا، أدخل جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، بالإضافة إلى إرفاق المستندات اللازمة. بعد اكتمال كل شيء، انقر فوق "تنفيذ". الأشخاص المسموح لهم بالزيارة العائلية

حددت المملكة العربية السعودية الأشخاص المسموح لهم بزيارتهم لأسباب عائلية وهم:

الزوجة. الزوج. الأم. الأب. إذا كانت التأشيرة صالحة لمدة 60 أو 90 أو 120 يومًا، فهي صالحة فقط للسفر لمدة 3 أشهر من تاريخ الإصدار. شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

يجب استيفاء شروط جواز السفر التالية من أجل تمديد التأشيرة السعودية لزيارة عائلية:

يجب أن يكون لدى حامل التأشيرة الذي يرغب في تمديد إقامته تأشيرة صالحة مع أقل من أسبوع حتى انتهاء الصلاحية. أن يكون المتقدم داخل حدود المملكة. طالما أن الفرد قد دفع جميع الرسوم اللازمة لتمديد تأشيرة الزيارة، ولديه جواز سفر ساري المفعول وغير منتهي الصلاحية فيجب أن يكون مؤهلاً. يجب أيضًا ألا يكون هناك مخالفات مرورية مسجلة لمقدم الطلب. رسوم الزيارة العائلية

أتاحت وزارة الخارجية السعودية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة عائلية من خلال تقديم طلب عبر موقع الوزارة. قد يستغرق الرد ما يصل إلى ثلاثة أيام. كما يمكنك التعرف على رسوم المرافقين والمعالين والتحقق من صلاحية الإقامة إلكترونيًا دون الذهاب إلى الجوازات السعودية الرئيسية، ومن ثم إعلامهم متى تم دفع رسوم الزيارة العائلية.

تبلغ قيمة رسوم الزيارة العائلية حوالي ألفي ريال سعودي، وتعتبر هذه الرسوم رسوم حكومية. يجب دفع مبلغ 2000 ريال كرسم دخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية، ويدفع هذا المبلغ كرسوم لمرة واحدة فقط. ومع ذلك، تختلف هذه الرسوم حسب مدة الإقامة في المملكة العربية السعودية، على النحو التالي:

رسوم تأشيرة عبور 96 ساعة لزيارة عائلية بأي وسيلة (جوية أو بحرية أو برية) 300 ريال سعودي.

رسوم الزيارة العائلية لمدة 48 ساعة عام 2023 هي 100 ريال سعودي. الزيارة العائلية القصيرة لمدة 14 يومًا تكلف 300 ريال سعودي فقط. بالمثل فإن الزيارة العائلية التي تستغرق شهرًا تكلف أيضًا 300 ريال سعودي. زيارة عائلية لمدة 3 أشهر 300 ريال سعودي. للزيارة العائلية التي تستمر 6 أشهر برسوم 3000 ريال سعودي. بالنسبة لزيارة عائلية لمدة عام، فإن الرسوم 5000 ريال سعودي. رسوم الزيارة العائلية لمدة عامين 8000 ريال سعودي. الاسئلة الشائعة

هل يمكن تمديد الزيارة العائلية المتعددة بعد 180 يوم؟

تم توفير صلاحية تجديد التأشيرة أكثر من مرة بشرط ألا يتعدى مجموع مدد التمديد ستة أشهر فيما يعادل 180 يوم، يتم استثناء الجنسية السورية من ذلك.

هل يمكن تمديد الزيارة بعد ٣ شهور؟

يشترط ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة 180 يوما، فيما تفرض غرامة تأخير تمديد تأشيرة الزيارة بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها.

كم مدة تأشيرة الزيارة المتعددة؟

مدة تأشيرة الزيارة بعد التجديد ينبغي ألا تتجاوز 180 يوم من بداية دخول الزائر أراضي المملكة.