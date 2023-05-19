انت الان تتابع خبر إجراء حازم من وجديد من الجوازات السعودية يصدم الوافدين الذين لم يقوموا بهذا الإجراء البسيط.. سيتم ترحيلكم فورا.والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الإدارة العامة للجوازات السعودية اعلنت على حسابها في "تويتر" عن إمكانية تغيير صورة الهوية المدنية للمقيمين في حال وجود اختلاف كبير في الشكل، وذلك عبر حجز موعد ومراجعة الإدارة لتقديم الخدمة، ويشترط سريان صلاحية جواز السفر.

كما بينت الجوازات أن من خرج ولم يعد يمنع من الدخول لمدة 3 اعوام، وأن الإلغاء الخاص ببلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية بالإمكان القيام به خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ من خلال خدمة "تواصل" عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

ونوهت الجوازات ان هذه الخدمة تمكن جميع المستفيدين من خدمات الوزارة من معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعيقهم عن تنفيذ معاملاتهم الكترونيا عبر منصة أبش