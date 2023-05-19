انت الان تتابع خبر رسميا: وزارة التعليم السعودية توجه باعتماد هذه الفصول الدراسية لجميع المراحل في العام القادم .. هل سيتم إلغاء الفصل الثالث؟ والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - صرح أحد المصادر الموثوقة في وزارة التعليم السعودية أن الشائعات المنتشرة حول النظام العام للتعليم في السنة المقبلة والتي تفيد بإلغاء الفصل الدراسي الثالث لا أساس لها من الصحة وذلك لأن وزارة التعليم قامت بطباعة كتب العام المقبل على نظام الفصول الثلاثة.
وأكد المصدر بأن مايتم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الفصل الثالث اخبار كاذبة بحته مروج لها من بعض الجهات وقد أثبت وصول بعض النسخ الجديدة إلى مستودعات إدارات التعليم، في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
إجراءات النقل الخارجي:
وكانت وزارة التعليم، أعلنت اليوم الخميس، نتيجة إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444هـ.
واعتمدت قواعدها التنظيمية على مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف، وحفظ حقوق المتقدمين والمتقدمات، وتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي للمتقدمين على النقل الخارجي.
وتجاوزت نسبة من شملهم النقل الخارجي، حسب بيان وزارة التعليم، أكثر من 45% من المتقدمين والمتقدمات للنقل بين المناطق والمحافظات.
وبلغ عددهم أكثر من 30 ألفاً، كما جرى تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لأكثر من 72%.