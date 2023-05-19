رسميا: وزارة التعليم السعودية توجه باعتماد هذه الفصول الدراسية لجميع المراحل في العام القادم .. هل سيتم إلغاء الفصل الثالث؟

وأكد المصدر بأن مايتم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الفصل الثالث اخبار كاذبة بحته مروج لها من بعض الجهات وقد أثبت وصول بعض النسخ الجديدة إلى مستودعات إدارات التعليم، في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

إجراءات النقل الخارجي:

وكانت وزارة التعليم، أعلنت اليوم الخميس، نتيجة إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444هـ.

واعتمدت قواعدها التنظيمية على مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف، وحفظ حقوق المتقدمين والمتقدمات، وتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي للمتقدمين على النقل الخارجي.

وتجاوزت نسبة من شملهم النقل الخارجي، حسب بيان وزارة التعليم، أكثر من 45% من المتقدمين والمتقدمات للنقل بين المناطق والمحافظات.

وبلغ عددهم أكثر من 30 ألفاً، كما جرى تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لأكثر من 72%.