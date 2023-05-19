سعر خيالي.. يخت عملاق وقصر فخم .. مقتنيات 'ولي العهد السعودي' التي تجاوز سعرها ملايين الدولارات (صور+ فيديو)

والأن سنستعرض لكم أبرز المقتنيات التي يمتلكها ولي العهد محمد بن سلمان

في عام 2015، تمّت صفقة شراء قصر لويس الخامس عشر في فرنسا في مقابل مبلغ قياسي بلغ 300 مليون دولار، عبر وكيل، ومن جانب مشترٍ غامض.

في ذلك الوقت، أُطلق على القصر لقب "أغلى منزل في العالم". ووفقًا لمجلة "إنسايدر"، فإنه يشتمل على أنظمة صوت وأضواء وتكييف يتمّ التحكم فيها، كلها، بواسطة جهاز "آيفون". كما يضمّ القصر قبواً للنبيذ ومسرح أفلام وممراً مائياً مع غرفة شفافة تحت الماء.

وتمّ الكشف لاحقاً، بحسب عدة مصادر، عن أنّ ولي العهد السعودي هو المالك الجديد للقصر.

البحرية.