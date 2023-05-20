انت الان تتابع خبر عاجل: السعودية تصدر قرار رسمي هام بالسماح للمعلمات بممارسة هذه المهن لأول مرة في تاريخ المملكة .. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزارة التعليم السعودية اصدرت تعميمًا لكافة الإدارات في المناطق والمحافظات بالسماح للمعلمات بتدريس الطلاب والطالبات بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف السادس من المرحلة الابتدائية في المدارس الأهلية والعالمية.

وبينت أن ذلك يأتي رغبة في تسهيل انتقال الأطفال من التمهيدي إلى حين استكمال المرحلة الابتدائية بسلاسة وسهولة وضمان الاستقرار النفسي وتعزيزًا لدور القطاع الخاص لتحقيق معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية بأنماط حديثة تخدم المخرجات التعليمية.