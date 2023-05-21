انت الان تتابع خبر عاجل: وزارة التعليم السعودية تصدر قرار بتعليق الدراسة 4 ايام متتالية في جميع المدارس لهذا السبب المفاجئ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منذ بدء نظام تقسيم الفصل الدراسي لنظام ثلاثة فصول فإن الطلاب في المملكة لديهم عدد من الاستراحات ابرزها الإجازات مطولة في الفصل الدراسي، وغالبا تكون يوم أو يومان من الراحة متتابعة مع عطلة نهاية الأسبوع.

فالطلاب في هذا الفصل مقبلون على إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث في شهر مايو، والتي سوف تكون يومي الأحد والاثنين 28 و29 مايو 2023 عقب اجازة يومي الجمعة والسبت .

وسوف تكون عبارة عن اربعة ايام متتالية وتعد ثاني عطلة خلال الفصل الدراسي الثالث 2022 – 2023 بعد إجازة عيد الفطر من 13 أبريل لغاية 25 أبريل 2023.

بدأ الفصل الفصل الدراسي الثالث يوم 12 مارس 2023 ويستمر حتى 22 يونيو 2023 ويتخلله عطل الإجازة المطوله