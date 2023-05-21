انت الان تتابع خبر بشرى سارة لمالكي السيارات في المملكة .. المرور السعودي يعلن عن اعفاءات جديدة وكبيرة لهذه الرسوم والمخالفات لأول مرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إدارة المرور السعودية واصلت جهودها للحفظ على نظام الطرق وحماية حياة المواطنين والمقيمين، فقد طالبت أصحاب كافة قائدي المركبات بسرعة إسقاط السيارات التالفة والمهملة، وذلك عبر تسجيلها في بوابة أبشر الإلكترونية.

حيث أن الإدارة تستمر في نشر التحديثات والعمل على توضيح الغرامات المترتبة على تأخير إسقاط المركبات، مع توفير فترة مهلة للمالكين للإسقاط الممتدة إلى الأول من مارس المقبل 2023.

وتواصل أمانات المدن والمحافظات حملاتها لإزالة السيارات الخربة والمهملة من الشوارع والميادين، وذلك في إطار الخُطَّة القومية لمعالجة التشوه البصري وإزالة المخالفات.

وتذكر الإدارة المالكين بالغرامات المترتبة على تأخير إسقاط المركبات، وتؤكد أنها ستتحمل كافة الغرامات المترتبة على من يقوم بنقل ملكية مركبته التالفة بدلاً من إسقاطها.

وتشجع الإدارة الإسراع في الإسقاط للحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من التشوه البصري، ولتجنب الغرامات المرتفعة المترتبة على التأخير في الإسقاط.