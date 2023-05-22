انت الان تتابع خبر هبوط جنوني لم يسبق له مثيل لأسعار الإسمنت والحديد لهذا السبب المفاجئ .. وسعره يصل لهذا الحد الأدنى لأول مرة منذ اشهر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان أسعار الحديد والأسمنت شهدت في تعاملات اليوم الخميس 18 مايو 2023، تراجعا ملحوظا في الأسواق المحلية وشركات الحديد والأسمنت.

أسعار الحديد والأسمنت

ووضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية مفاجأة كشف فيها أن طن الحديد الآن وصل لـ 43 أو 45 ألف جنيه، مقارنة بسعر طن الحديد السنة الماضية كان 15 ألف جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت

وقال الزيني في تصريحات تليفزيونية، أنه حال وجود متابعة ومراقبة من الجهات المعنية على المخازن والتجّار سينخفض سعر الطن 5 آلاف جنيه فورًا، موضحا أن أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستقرة عند نفس مستويات الشهر الجاري دون تغيير.

أسعار الحديد والأسمنت

وحرصًا من موقع وجريدة العقارية على تقديم الأخبار والمعلومات الخدمية، نقدم لكم أسعار الحديد والأسمنت داخل شركات الحديد والصلب في الأسواق اليوم.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المسلح بسعر 1820 جنيهًا للطن بعد 1950 أمس بفارق 130 جنيها .

أسمنت النصر بسعر 1800 جنيه للطن بعد 1900 أمس.

أسمنت المعلم بسعر 1760 جنيهاً للطن.

اسمنت وادى النيل بسعر 1730 جنيهاً للطن.

أسمنت المخصوص بسعر 1820 جنيهاً للطن.

أسمنت سيناء 1740 جنيه للطن.

أسمنت حلوان يأتي بسعر 1830 جنيها للطن

أسمنت السويدي 1900 جنيها للطن مقارنة.

أسعار الحديد

وسجّل سعر طن حديد عز ضمن أسعار مواد البناء نحو 40968 جنيهًا للطن إلى 45000 جنيه.

وسجّل سعر طن الحديد الاستثماري 40712.5 جنيهًا كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل إلى نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر.