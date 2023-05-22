تحذير عاجل: الأرصاد السعودية تصدر تنويه هام لجميع المواطنين من امطار غزيرة وسيول جارفة وغير مسبوقة ورياح شديدة ستصيب هذه المناطق

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

ونون المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار سوف تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة.

سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والشرقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

رياح مغبرة وأمطار على 3 مناطق

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، وتبوك.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي والجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة.

وتصل الى أكثر من 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة.

وشمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 45كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.