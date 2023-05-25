تحذير خطير من المرور السعودي لجميع السائقين من مخالفتين شائعين أثناء القيادة .. ستعرضك لغرامة ضخمة

حيث أن إدارة المرور السعودي تسألت في إنفوجراف على حسابها الرسمي في “تويتر” بالقول “ما جدوى أن تصل رسالتك ولا تصل أنت!”.

كما أعادت الإدارة – في وقت سابق – التذكير بضرورة تجنب مخاطر السرعة بالتقيد بالسرعات المحددة على الطريق.

4 مخاطر

وأوضحت أن هناك مخاطر عدة ناتجة عن تجاوز السرعة المحددة على الطريق ومنها ما يلي:

1- زيادة شدة الاصطدام في الحوادث.

2- فقدان السيطرة على المركبة.

3- عدم القدرة على التحكم بالمركبة عند وقوع أي طارئ.

4- صعوبة تجنب أخطاء السائقين الآخرين.

في وقت سابق، نفت الإدارة العامة للمرور، ما تم تداوله حول إمكانية تجديد رخصة قيادة المركبات في ظل وجود مخالفات لم يتم سدادها.

وأكدت في ردها على ما أثير بهذا الخصوص، أن سداد المخالفات إلزامي لإتمام تجديد رخصة القيادة.

وأوضحت أنه لاصحة لسداد المخالفات بالأقساط، حيث تنص التعليمات على تسديد كل مخالفة لوحدها، مع ضرورة تسديد كامل المخالفات ليتمكن المستفيد من القيام بأي إجراء عبر بوابة “أبشر”.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه يلزم سداد المخالفات على قائد المركبة عند تجديد الاستمارة في حال كانت المركبة باسم البنك.

ولفتت إلى أنه يمكن للمستفيد الاطلاع على مجمل المخالفات من خلال حسابه البنكي.