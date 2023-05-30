انت الان تتابع خبر قرارات مجلس الوزراء السعودي اليوم.. أبرزها الموافقة على التقويم الدراسي للعام 1445 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت قرارات مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، ومن أبرزها التقويم الدراسي للعام 1445 “2023/2023″، وأيضاً كل القواعد المنظمة للتقويم الدراسي، ووافق على سياسة تنمية الطفولة المبكرة والموافقة على المبدأ، ضمن الإطار الموحد الشامل لتقييم القدرة المالية والثروة لكل الأسر والأفراد.

أبرز قرارات مجلس الوزراء السعودي اليوم

وكشف وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري بعد الجلسة أن المجلس تناول مجمل أعمال الدولة في الأيام الفائتة، وبشكل خاص ما جاء حول تعزيز أوامر العلاقات بين المملكة والعديد من الدول الشقيقة والصديقة التي تكون على المستويين الثنائي وذو الأطراف جميع الأصعدة المختلفة.

وتم تفويض وزير الطاقة أو من ينوبه بأن يبحث مع الجانب البولندي بخصوص مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية البولندية للتعاون في مجال الطاقة.

ووافق مجلس الوزراء السعودي على سياسة تنمية الطفولة المبكرة، والموافقة جاءت من حيث المبدأ على الإطار الموحد الشامل وهو الخاص بتقييم القدرة المالية والثروة لكل الأسر والأفراد.

وصدرت الموافقة على التقويم الدراسي للعام الدراسي 1445 “2023/2024″، وأيضاً الموافقة على جميع القواعد المنظمة للتقويم الدراسي.