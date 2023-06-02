انت الان تتابع خبر منتهي الجمال.. رقص الأميرة رجوة والأمير الحسين في حفل الزفاف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقيم اليوم حفل زفاف ملكي لولى العهد الأردني، الأمير حسين ورجوة آل سيف، وانتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مبهج للأمير و زوجته وهم يرقصون.

رقص الأميرة رجوة و الحسين

تصدر فيديو تقطيع كعك الزفاف التريند على السوشيال ميديا، فبعد أن تم تقطيعها، بدأ جميع من في الحفل التصفيق مع الأميرة رجوة والأمير الحسين، كما انضم إليها الحاضرون لمشاركتها الفرحة، وقامت الأميرة رجوة بالتمايل على الأنغام الأردنية، و شاركتهم الملكة رانيا.

لمشاهدة الفيديو من هنا.

حفل زفاف ولي العهد الأردني

تم بث اليوم، مراسم عقد قران الأمير الحسين وخطيبته رجوة آل سيف داخل قصر زهران، ثم توجهوا إلى قصر الحسينية في الموكب الأحمر الذي سار في شوارع الأردن، مع تحية الأميرين للمواطنين، و استكمل الحفل داخل القصر مع العديد من الفقرات الممتعة.