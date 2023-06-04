عاجل: الإدارة العامة للمرور في السعودية تعلن عن 7 غرامات جديدة وغير مسبوقة لكل من يرتكب هذه المخالفة الجديدة

وذلك يأتي بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، سوف يتم رصد المخالفات وتطبيق العقوبات بشكل أكثر دقة وفعالية.

تفاصيل هذه الغرامات المرورية الجديدة

قيادة المركبة على أكتاف الطريق ستكلفك ما بين 1000 إلى 2000 ريال.

أيضًا، القيادة على الأرصفة أو المسارات الممنوعة ستترتب عليك غرامة تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال.

للتأكد من السلامة العامة، يجب استخدام الأنوار أثناء القيادة في الليل أو في ظروف رؤية ضبابية، وفي حالة عدم الامتثال ستتعرض لغرامة تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال.

يجب الالتزام بالسير في المسار الأيمن للشاحنات والمعدات الثقيلة على الطرق متعددة المسارات. ففي حالة مخالفتك لهذه القاعدة، ستواجه غرامة ما بين 3000 إلى 6000 ريال.

من الأمور المهمة أيضًا الالتزام بتعليمات حركة المرور على الطرق، وعدم الامتثال لهذه التعليمات سيعرضك لغرامة تتراوح بين 150 إلى 300 ريال.

من الضروري أيضًا الامتناع عن الوقوف في أماكن غير مخصصة لذلك، ففي حالة مخالفتك لهذه القاعدة ستتعرض لغرامة تتراوح بين 150 إلى 200 ريال.

يُحظر دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة إلى المدن والخروج منها في الأوقات المحظورة، ومن يخالف هذه القاعدة سيواجه غرامة تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال.

ولضمان سلامة الجميع، يجب على سائقي مركبات النقل أن لا يتجاوزوا محطات قياس الأوزان والأبعاد، وفي حالة مخالفتهم لهذه القاعدة ستواجههم غرامة قدرها 5000 ريال، وستتضاعف الغرامة في حالة التكرار ولكن لا تتجاوز 100 ألف ريال.

تهدف هذه الغرامات المرورية الجديدة وأتمتة رصد المخالفات إلى زيادة الالتزام بقوانين المرور وتعزيز السلامة على الطرق. لذا، ينبغي على جميع السائقين الالتزام بتلك القوانين واتباعها بدقة. الالتزام بتلك الغرامات والتعليمات المرورية يساهم في الحفاظ على سلامتنا وسلامة الآخرين على الطرق.