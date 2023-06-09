انت الان تتابع خبر. عاجل: وزارة التعليم السعودية تعلن تعديل جديد في موعد الاختبارات النهائية للفصل الثالث 1444 .. ومفاجأة بشأن مدة الإجازة الصيفية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع العد التنازلي لانتهاء السنة الدراسية الحالي في السعودية. فإن وزارة التعليم في هذا الشهر حددت موعد الاختبارات النهائية 1444 الفصل الثالث لطلاب وطالبات السعودية بكافة المراحل الدراسية.

حيث ان موعد بداية الاختبارات النهائية في مكة المكرمة يتزامن مع تاريخ 22 ذي القعدة 1444 وقامت الإدارات التعليمية بالسعودية بنشر جدول الاختبارات النهائية 1444 الفصل الثالث حسب ما جاء التقويم الدراسي.

موعد الاختبارات النهائية 1444 الفصل الثالث

بشكل استثنائي تم تقديم الاختبارات النهائية لعام ١٤٤٤ الفصل الدراسي الثالث لمدارس تعليم مكه و الجموم وبحره والكامل، حيث تضمنت مواعيد بدء الاختبارات النهائية 1444 الترم الثالث على المواعيد التالية:

بداية الاختبارات النهائية في مكة المكرمة 22 ذي القعدة 1444

بداية الاختبارات العملية والشفهية 11/24/1444

بداية الاختبارات النهائية التحريرية الأحد 29 – 11 – 1444هـ

إعلان نتائج الفصل الدراسي الثالث 1444-12-4

جدول الاختبارات النهائية 1444 الترم الثالث

نشرت العديد من المدارس بالمملكة العربية السعودية جدول الاختبارات النهائية للترم الثالث، وننشر لكم جداول الاختبارات بمختلف المدارس:

التقويم الدراسي 1445 1446 الجديد

كشفت وزارة التعليم السعودية رسمياً التقويم الدراسي 1445 1446 الجديد انه يتضمن 3 فصول دراسية. يبدأ العام الدراسي بتاريخ 4 / 2 / 1445هـ على أن تكون اجازة عيد الفطر تبدأ بنهاية 18 رمضان. وتكون نهاية العام الدراسي بتاريخ 4 ذي الحجة 1445. وبعد اعلان التقويم الدراسي 1445 وموعد بدء العام الدراسي الجديد نشرت وزارة التعليم السعودية تعميم للتقويم الدراسي الجديد، وإضافة مادة التفكير الناقد للصف الثالث متوسط.

نظام العام الدراسي الجديد 1445

وفقا لنظم وقواعد التقويم الدراسي الجديد وإدخال بعض التغيرات على ملامح السنة الدراسية، فقد قررت وزارة التعليم إدخال مواد جديدة ليتم تدريسها للطلاب على النحو التالي:

إضافة مادة الدفاع عن النفس ليتم تدريسها من الأول الابتدائي وحتى الثالث المتوسط، للبنين والبنات.

تم العمل على زيادة حصص القرآن الكريم والدراسات الإسلامية لمرحلة رياض الاطفال.

أما عن مرحلة الثانوية العامة بداية من العام القادم سيدرسون (علوم الأرض والفضاء – إدارة الفعاليات- تخطيط الحملات التسويقية- الذكاء الاصطناعي- هندسة البرمجيات – الأمن السيبراني – الرعاية الصحية – أنظمة الجسم – مبادئ القانون).

إجازة نهاية العام الدراسي 1444

بدءًا من يوم الخميس الموافق 4 ذو الحجة لعام 1444، والموافق 22 يونيو 2023، ستبدأ إجازة نهاية العام الدراسي، وذلك بناءً على إعلان وزارة التعليم في المملكة ال