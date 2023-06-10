انت الان تتابع خبر عاجل: وزارة التعليم السعودية تعلن بدء العد التنازلي لموعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث .. تعرف عليه بعد التعديل الآخير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزارة التعليم السعودية اعلنت عن موعد الاختبارات النهائية 1444 الفصل الثالث منذ بدء العام الدراسي الحالي حيث ان بالتقويم الدراسي حدد موعد الاختبارات الشفوية العملية للطلاب في الأسبوع الذي يسبق بدء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث

حيث سوف تبدأ بيوم 18 يونيو 2023، الموافق 29 ذو القعدة 1444، و تنتهي بتاريخ بنهاية 22 يونيو 2023، الموافق 4 ذو الحجة 1444 هـ، وبذلك سوف ينتهي التقويم الدراسي لهذا العام بالكامل والذي استمر على مدار مدار 185 يومًا دراسيًّا.

تبكير موعد الاختبارات النهائية 1444 في بعض مناطق المملكة

فيما قامت وزارة التعليم بتبكير موعد الإختبارات النهائية الفصل الثالث 1444 في بعض مناطق المملكة، وذلك بسبب موسم الحج هذا العام، واتت هذه المناطق في مكة المكرمة، الجموم، بحرة، الكامل، وتبدأ الاختبارات بها علي النحو التالي :

اما عن موعد اعلان النتائج فسيتم في نفس يوم نهاية الاختبارات النهائية والموافق 26 ذو القعدة.

تفاصيل التقويم الدراسي 1445

ومن جهة أخرى حددت وزراة التعليم تفاصيل التقويم الدراسي 1445، واوضحت ان التقويم الدراسي للعام الجديد سيستمر بنظام الثلاث فصول دراسية، بواقع 38 اسبوعًا دراسيًا، سينقسم الي 180 يومًا دراسيًّا، و60 يومًا من الاجازات المتنوعة، و68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة، وجاءت مواعيد بداية ونهاية كل فصل دراسي علي النحو التالي :

موعد بداية الفصل الدراسي الأول

يبدأ يوم الأحد 4 / 2 / 1445ه، الموافق 20 / 8 / 2023م.

وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م.

وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث

يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م.

وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.