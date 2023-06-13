انت الان تتابع خبر عاجل: الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية غزيرة وسيول جارفة وانعدام رؤية على هذه المناطق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية توقعات في تقريره اليوم عن حالة الطقس وهي هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من جازان،عسير والباحة وسوف تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وسوف يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية،الجوف،تبوك،المدينة المنورة،حائل،القصيم،الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من نجران.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.